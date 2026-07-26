نويوة يقف على سير تحضيرات اتحاد العاصمة ويجدد ثقته في المجموعة

وقف رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة، على سير التحضيرات التي يجريها تعداد الفريق، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وسجل، نويوة، أمس السبت، حضوره رفقة الماجير العام للفريق، حمزة آيت وعمر، في الحصة التدريبية التي أجراها اللاعبون بملحق ملعب “5 جويلية”.

واستغل نويوة، هذه الزيارة، من أجل الوقوف على سير تحضيرات الفريق، قبل خوضه حديث جانبي مع المدرب ندياي.

كما حرص رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة، على توجيه كلمة للاعبي الفريق، جدد فيها ثقته في المجموعة، قبل ان يطالب الجميع التحلي بالانضباط، والمسؤولية، مؤكدا في ذات الوقت حرص ادارته على توفير كل الظروف الازمة لضمان أفضل تحضير للفريق.