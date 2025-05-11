نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة توجه نداء للجمهور بخصوص متهم في قضية نصب وابتزاز

دعت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة المواطنين الذين كانوا ضحايا للمدعو (ي. 1)، إلى التقرب أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عين مليلة قصد تقیید شكواه أو الإدلاء بشهادته. حسب ما تضمنه بيان صدر، اليوم، عن وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذاتها .

و جاء في النداء المرفق بصورة للمتهم, أنه: “عملا بأحكام المادة 17 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الجمهور، أن شخصا يدعى (ي. 1) الظاهر في الصورة أعلاه قد تم توقيفه وإبداعه الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عين مليلة بتاريخ اليوم الموافق لـ 2025/05/11 و ذلك عن وقائع الابتزاز و النصب باللجوء للجمهور و نشر وتروج بأي وسيلة كانت أخبارا أو أشياء كاذبة أو مغرضة .”

و عليه توجه نيابة الجمهورية نداء لكل من وقع ضحية هذا الشخص سواء التقى به شخصيا أو تعامل معه عن طريق منصات التواصل الاجتماعي أو أرقامه الهاتفية 81-46-24-0779 و 34-33-73-0665 للتقرب أمام قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة عين مليلة قصد تقیید شكواه أو الإدلاء بشهادته. يضيف البيان.