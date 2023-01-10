نيابة محكمة الحراش تأمر بفتح تحقيق إبتدائي مقتل قاصر برصاص شرطي ببراقي

أمرت نيابة محكمة الحراش بفتح تحقيق ابتدائي في حادثة مقتل قاصر بطلقة نارية بمدينة براقي لمعرفة ملابسات وظروف الحادث .

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه بتاريخ 10 جانفي زوالا وبخصوص فتح تحقيق من طرف الضبطية القضائية لامن دائرة براقي في قضية حيازة وبيع المؤثرات العقلية وفي إطار عملية تفتيش قانونيتين لمسكن بضواحي حي الكاليتوس والتي كانت نتائجها إيجابية لحجز كمية من المؤثرات العقلية وتوقيف المشتبه فيهم. اذ تخللت العملية محاولة مجموعة من الأشخاص عرقلة مهام وعمل رجال الضبطية القضائية بغرض تخليص الموقوفين بالقوة مما تسبب في احداث فوضى وفي اطلاق احد عناصر الشرطة طلقة نارية تحذيرية أصابت الضحية الطفل القاصر الذي لا يتعدى سنه 16 سنة الذي فارق الحياة بمصلحة الاستعجالات متأثرا بالاصابة كما أفاد البيان نفسه أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحال انتقل إلى المستشفى وعاين الجثة ثم أمر بتشريحها الى حين الانتهاء من نتائج التحقيق في القضية.