نيابة محكمة الوادي توجه نداءً لضحايا مشتبه فيه في قضايا نصب واحتيال عبر السحر والشعوذة

وجهت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي نداءً إلى الجمهور، عملاً بأحكام المادة 19 فقرة 03 والمادة 26 فقرة 05 من قانون الإجراءات الجزائية، بخصوص مشتبه فيه يُدعى (م.ع)، على خلفية تورطه في جرم النصب والاحتيال عن طريق اللجوء إلى الجمهور وممارسة السحر والشعوذة.

وأوضحت النيابة أن المشتبه فيه كان يستغل الرقم الهاتفي 0675.37.82.15، وقد راح ضحيته عدة أشخاص.

ودعت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي كل شخص وقع ضحية هذا المشتبه فيه، أو تعامل معه على المستوى المحلي أو الوطني، أو لديه أي معلومات بصفته شاهدًا على وقائع مماثلة، إلى التقرب من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، قصد تقييد شكواه أو الإدلاء بشهادته في الموضوع.