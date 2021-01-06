نيابة محكمة تيبازة تلتمس 5 سنوات سجنا نافذا في حق السيناتور السابق عبد القادر زحالي

مثل أمس الثلاثاء، عضو مجلس الأمة السابق القادر زحالي، أمام ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة.

وذلك بتهم نصب واحتيال والتزوير واستعمال المزور، أين ألتمس في حق السيناتور 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج،

على أن يصدر الحكم يوم 26 جانفي القادم.

وجرى ذلك في جلسة محاكمة علنية جرت أطوارها يوم أمس بحضور المتهم (في حالة إفراج) .

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1997 أين تم إنشاء تعاونية عقارية لإنشاء منازل وفيلات بمنطقة شنوة ببلدية تيبازة، حيث تولى المتهم رئاسة لجنة التعاونية باسم منظمة أبناء الشهداء

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1997 أين تم إنشاء تعاونية عقارية لإنشاء منازل وفيلات بمنطقة شنوة ببلدية تيبازة.

و تولى المتهم رئاسة هذه اللجنة باسم منظمة أبناء الشهداء.

وقام الضحية يومها إستنادا للشكوى التي تقدم بها لمصالح الامن باقتناء قطعة أرض داخل المساحة المخصصة للتعاونية العقارية المذكورة سابقا،

وقام بدفع المستحقات المالية لرئيس لجنة التعاونية أي المتهم زحالي،

إلا أنه اتضح له فيما بعد أنه راح ضحية نصب واحتيال، إذ منح له قرار إستفادة لقطعة أرض أخرى مخصصة لشخص آخر.

وكان المتهم، نائبا بالبرلمان خلال عهدتين متتاليتين بدء من سنة1997قبل أن يتولى بعدها رئاسة المجلس الشعبي الولائي بتيبازة،

ثم عضوا بمجلس الأمة خلال عهدة2009-2015.