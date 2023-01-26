نياس قريشي: آن الأوان للضمير العالمي أن يستيقظ لنصرة فلسطين

صرح الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، نياس قريشي، أن فلسطين تبقى عزيزة وأم القضايا ولن يتخلى عنها الأصدقاء ولا الشعوب.

وأورد ذات المتحدث: “نحن هنا للدفاع عن الحق الفلسطيني في العيش كباقي شعوب العالم. إذا كان الشعب الفلسطيني يعاني التنكيل فإن المقدسات الدينية تعاني التدنيس المستمر”.

وأضاف: “آن الأوان للضمير العالمي أن يستيقظ لنصرة فلسطين لا يمكن قبول ما يجري في فلسطين . هناك ازدواجية في المعايير لم تعد مقبولة اتجاه القضايا الدولية”.

وتابع نياس: “الشعب الفلسطيني يواصل تحديه للصهاينة بمقاومته الباسل”.

من جانب آخر حيا الأمين العام لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، إعلان الجزائر الذي وحد الفصائل الفلسطينية.

كما دعا الأطراف الفلسطينية لتحقيق هذه المصالحة عاجلا غير آجل.