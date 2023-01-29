نياس محمد القريشي: نعلق آمالا كبيرة على الجزائر في مرحلة نحتاج فيها إلى الإتحاد

صرح الامين العام لمجلس اتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نياس محمد القريشي أن العالم الإسلامي يحوي أعظم الثروات ويسكنه ملياري نسمة ومع ذلك توجد فيه أكثر دول العالم فقرا.

وأورد الأمين العام، اليوم الأحد، خلال افتتاح الدورة 17 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: “نلتقي على أرض العزة والكرامة ارض الشهداء أملنا كبير ان تكون هذه الدورة ناجحة وتحقق الأهداف التي أنشئ من اجلها الاتحاد”.

وتابع: “نعلق امالا كبيرة على الجزائر خاصة في هذه المرحلة التي يحتاج فيها العالم الإسلامي إلى الاتحاد والتوحد”.

وقال نياس ،”ان هذا المؤتمر كان سيعقد في تونس لكن بسبب ظروف تونس تقدمت الجزائر بطلب لانعقاده في الجزائر”.

وأكد أن العالم الإسلامي مؤهل لكسب رهان التنمية وناصية التكنولوجيا، لم لديه من كفاءات وعلماء في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة اهتمام العالم الإسلامي بالكفاءات التي تعتبر القوة الحية في المجتمعات.

وأشار إلى أن وضع العالم الإسلامي يدعو إلى وقفة تأمل. فبالرغم من كثرة الخيرات الفقر لا يزال منتشرا ورغم انتشار العلوم لا زال الجهل سائدا.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني الظلم على يد الكيان الصهيوني الغاشم. داعيا إلى الوقوف معه ودعمه وهو واجب كل الدول الإسلامية.

وطالب من المحكمة الدولية ان تصدر رأيا استشاريا حول انتهاكات إسرائيل المستمرة. كما دعا كل الدول المحبة في العالم إلى وقف الحروب والجنوح إلى السلام.