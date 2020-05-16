نيانغ: “الجزائر نالت لقب الكان بكل جدارة واستحقاق”

اعترف الدولي السنيغالي، مباي نيانغ، بأحقية المنتخب الجزائري، في الفوز بالمباراة النهائية أمام منتخب السنغال، وتتويجهم بكأس أمم إفريقيا.

وصرح نيانغ، في حوار عبر “انستغرام”: “المنتخب الجزائري لم يكن مسيطرا في المباراة النهائية، لكنه قدم أفضل مستوى طيلة البطولة، ولا يجب أن نقول أننا كنا أفضل من الجزائر”.

وأضاف مهاجم نادي رين الفرنسي: “النهاي تفوز به في أول مباراة من دور المجموعات، لقد استحقوا الفوز طيلة البطولة”.

وتابع : “هناك لاعبون جيدون في كلا المنتخبين، لكن في النهائي يجب أن يكون هناك فائز، ومنهزم، بعدها تسترجع بعض اللقطات من المباراة، أو من “الكان”، وتفكر فيما لم تفعله في لحظة معينة”.

وختم مباي نيانغ (25 عاما): “في الأخير تتسائل خسرت أمام من ? حينها تدرك أنهم حقا استحقوا الفوز”.