نية التغيير للأفضل..

لمن عمل على نفسه أو وضع هذه النية نية التغيير للأفضل. هذه البطاقة اليوم أتت لتبشرك انك على الطريق الصحيح فاستمر. لأن هذا يدل على قرب الروح من الله، والرجوع من عالم الأهواء. فيمنحك الدعم الرباني والسند على طول مسيرتك الروحية للبحث عن الذات وإكمال مهمة روحك.

للبعض تنصحك البطاقة أن ما تعانيه من انهيار وتعب صحي ونفسي والتشتت هذا اليوم. سوف يزول بالإنصات إلى روحك وما تطلبه، كن فقط منتبه للرسائل الكونية والإرشاد الإلهي. فتقرب إلى الله واعمل صلواتك الخاصة أو جلسات تأمل اتصل بخالقك أكثر هذا اليوم. ولتحمل النية الخالصة في أن تتصل روحك الذاتية بإخلاص لتجد نور الله يخرجها حتما من ظلمات النفس إلى النور. واسأل الله دوما أن ينسف عن كل ما من شأنه أن يعيق اتصالك الرباني لتتغير للأفضل.

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