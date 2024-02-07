نيجيريا أول المتأهلين إلى نهائي كأس إفريقيا

حسم منتخب نيجيريا التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا على حساب منتخب جنوب إفريقيا في النصف النهائي الذي جرى بملعب “السلام” في كوت ديفوار.

و فاز منتخب نيجيريا بضربات الجزاء بعد تحقيق التعادل في المباراة الرسمية بهدف مقابل هدف.

و ينتظر منتخب”النسور” المتأهل من مباراة كوت ديفوار و جمهورية الكونغو التي ستجري خلال الساعات القليلة القادمة بملعب “الحسن واتارا”.

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