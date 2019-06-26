نيجيريا أول المتأهلين للدور الثاني من “كان 2019”

ضمن منتخب نيجيريا، التأهل للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه اليوم الأربعاء، على منتخب غينيا بنتيجة1-0، ضمن الجولة الثانية، للمجموعة الثانية.

وانتظر المنتخب النيجيري، إلى غاية الدقيقة الـ37، من عمر المباراة، ليفتتح باب التسجيل، عن طريق اللاعب كينيت أوميريو.

ويعد هذا الفوز، هو الثاني لمنتخب النسور الممتازة، بعد ذلك الذي حققه أمام منتخب بورندي، في افتتاح مشوار الفريقين ضمن هذه البطولة.

وجمع المنتخب النيجيري، 6 نقاط في رصيده، ليكون بذلك، أول المتأهلين للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا 2019، الجارية بمصر.