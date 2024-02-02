نيجيريا تتفوق في شوطها الأول أمام أنغولا

نجح منتخب نيجيريا، في انهاء الشوط الأول من مباراتهم أمام منتخب أنغولا، لصالحها، بهدف دون رد.

ونجح منتخب أنغولا، في خلق بعض الفرص التهديفية خلال هذا الشوط الاول، إلا أن قوة دفاع نيجيريا، وتألق حارس مرماها حرهم أنغولا من التهديف.

في المقابل، سيجر منتخب نيجيريا، على معظم أطوارل هذا الشوط، وانتظر إلى غاية الدقيقة الـ41 لافتتاح باب التسجيل

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع منتخب، نيجيريا، بنظيريه الأنغولي، تدخل ضمن الدور الربع نهائي من نهائيات أمم إفريقيا 2023 الجارية بكوت ديفوار.