نيجيريا تحتضن الطبعة الخامسة لمعرض التجارة البينية

تستضيف مدينة لاغوس النيجيرية سنة 2027 الطبعة الخامسة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، حسب ما أعلن عنه، اليوم الخميس،خلال افتتاح أشغال الطبعة الرابعة للمعرض بالجزائر العاصمة.

وتم الإعلان عن البلد المستضيف للطبعة الخامسة للمعرض عبر شريط فيديو بث خلال الجلسة الافتتاحية للطبعة الرابعة.بحضور قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة وضيوف الجزائر. إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وكانت مصر قد احتضنت الطبعة الاولى والثالثة للمعرض سنتي 2018 و 2023، فيما احتضنت جنوب افريقيا الطبعة الثانية سنة 2021.

وتحتضن الجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 تحت شعار “بوابة نحو فرص جديدة”. بمشاركة وفود من 140 دولة وأكثر من 2000 شركة من أفريقيا وخارجها, من بينها نحو 200 مؤسسة جزائرية. مع ترقب حوالي 35 ألف زائر مهني وإبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار.

وسيعرف برنامج هذا المعرض, المنظم من قبل الجزائر والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبنك). ومفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).جملة من المواضيع والفعاليات