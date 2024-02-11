نيجيريا تحرز تقدما على كوت ديفوار في الشوط الأول من نهائي الكان

أحرز منتخب نيجيريا تقدما في الشوط الأول بهدف مقابل صفر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا.

و سجل الهدف الوحيد في الشوط الأول تروست إيكونغ في الدقيقة 38 الذي شهد منح الحكم الرئيسي مدرب نيجيريا بطاقة صفراء في الدقيقة 28.

ويسعى منتخب “النسور” للفوز بنهائي الكان على حساب ساحل العاج صاحب الأرض و الجمهور. الذي يلعب أمام أكثر من 45 ألف متفرج بملعب “الحسن واتارا”.

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