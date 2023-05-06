نيجيريا تحسم التأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

رسّم منتخب نيجيريا التأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وجرت المباراة ضمن مسابقة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

إلى جانب ذلك، فاز منتخب زامبيا على منتخب المغرب بثنائية، و رغم ذلك النتيجة لن تكون كافية للتأهل إلى الدور المقبل بحكم أن المنتخب المغربي حسم التأهل في وقت سابق.

وعرفت المجموعة الحالية تأهل المغرب في الريادة، ونيجيريا كوصيف فيما اقصي كل من جنوب افريقيا وزامبيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio