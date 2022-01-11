نيجيريا تحسم القمة وتهزم مصر

تغلب منذ قليل المُنتخب النيجيري على مُنتخب مصر بشق الأنفس في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

واستطاعت النسور النيجيرية حسم قمة الجولة الأولى من المجموعة D لصالحهم بنتيجة هدف دون رد.

وسجل اللاعب كيليشي إيهياناتشو هدف المُنتخب الأخضر في الدقيقة ال30.

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يشارك وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم الإثنين، في الطبعة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنظمة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

ويحمل منتدى هذا العام، حسب بيان وزارة الشباب الرياضة، شعار “العودة معا”، بمشاركة شباب 196 دولة من مختلف قارات العالم.

كما يعرف منتدى هذا العالم، مناقشة عدد من القضايا، خاصة المتعلقة بتبعات تفشي كورونا، وتأثيرها على حياة الملايين.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، سيشارك في فعاليات هذا المنتدى، المبرمج في الفترة ما بين 10 إلى 13 جانفي.

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