نيجيريا تحسم القمة وتهزم مصر
تغلب منذ قليل المُنتخب النيجيري على مُنتخب مصر بشق الأنفس في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.
واستطاعت النسور النيجيرية حسم قمة الجولة الأولى من المجموعة D لصالحهم بنتيجة هدف دون رد.
وسجل اللاعب كيليشي إيهياناتشو هدف المُنتخب الأخضر في الدقيقة ال30.
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يشارك وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، اليوم الإثنين، في الطبعة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المنظمة بمدينة شرم الشيخ المصرية.
ويحمل منتدى هذا العام، حسب بيان وزارة الشباب الرياضة، شعار “العودة معا”، بمشاركة شباب 196 دولة من مختلف قارات العالم.
كما يعرف منتدى هذا العالم، مناقشة عدد من القضايا، خاصة المتعلقة بتبعات تفشي كورونا، وتأثيرها على حياة الملايين.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، سيشارك في فعاليات هذا المنتدى، المبرمج في الفترة ما بين 10 إلى 13 جانفي.
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اعترف لاعب منتخب سيراليون، جون كامارا، بقوة المنتخب الجزائري، معتبرا اياه من أفضل منتخبات العالم، كما أشاد بالدولي الجزائري رياض محرز.
وصرح جون كامارا، لمبعوث تلفزيون “النهار” بالكاميرون: “الجزائر ليست أفضل منتخب في إفريقيا فقط، بل في العالم أيضا”
كما أضاف: “أنا فخور بوجود لاعبين أفارقة جيدين يمثلون القارة أفضل تمثيل، في صورة رياض محرز”.
يذكر أن منتخب سيراليون، سيكون أول منافس للخضر في بطولة كأس أمم إفريقا 2021، المقرر بالكاميرون.
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وجه النجم الدولي المصري “محمد صلاح” رسالة قوية لجميع المنتخبات وخاصة لحامل اللقب المُنتخب الجزائري قبل انطلاق الكان.
وقال صلاح، في حديثه مع وزير الشباب والرياضة المصري:”كلنا على قلب رجل واحد، من أجل الفوز بكأس إفريقيا”.
كما أضاف لاعب ليفربول الانجليزي:”لدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري”.
والتقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بلاعبي منتخب مصر والجهازين الفني والإداري، قبل سفر الفراعنة إلى الكاميرون للمشاركة في الكان.
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