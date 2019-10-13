نيجيريا تدعو إلى إقامة تعاون طاقوي مكثف مع الجزائر

أعرب الرئيس النيجيري محمد بوخاري عن رغبة بلاده في إقامة تعاون طاقوي مكثف مع الجزائر في مجالي البترول والغاز.

حسبما جاء في بيان للرئيس النيجيري نشره مستشاره الخاص لوسائل الإعلام في أدسينا أمس الخميس.

وأعرب الرئيس النيجيري للسفير الجزائري بلقاسم اسماعيلي عن رغبة بلده في تكثيف سبل التعاون لإقامة مشاريع إقتصادية كبرى مشتركة.

وقام اسماعيلي لدى نهاية مهامه بنيجيريا بزيارة وداع إلى الرئيس بوخاري الذي استقبله بإقامة الدولة بأبوجا.

وجاء على لسان الرئيس النيجيري حسب مستشاره”أن الله قد أنعم على نيجيريا والجزائر بموارد طبيعية جمة لا سيما الغاز والبترول لذا فلا يسع البلدان إلا أن يقيما سبل التعاون”.

وقال الرئيس النيجيري أنه ينتظر باهتمام أن يسطر البلدين مشاريع لأنابيب غاز وألياف بصرية وطرق عابرة للمحيط.