نيجيريا ترحب بوساطة الجزائر لحل الأزمة في النيجر

رحبت نيجيريا بالوساطة الجزائرية الرامية إلى حل سياسي للأزمة القائمة في النيجر، حسب تصريحات وزير خارجية نيجيريا يوسف ميتاما توجار.

وفي تصريحات صحفية، أعلن وزير الخارجية النيجيري أن بلاده ترحب بوساطة الجزائر لحل الأزمة في “النيجر”.

وأبرز الوزير في السياق ذاته، بأن الدبلوماسية كانت دائمًا المسار المفضل لدى الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ”إيكواس”.

وأضاف المتحدث ذاته بأن بلاده تحيي جميع الأطراف التي تسعى إلى إيجاد حل سلمي لهذا الوضع المعقد، بما في ذلك الجزائر.