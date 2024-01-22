نيجيريا ترسم تأهلها للدور الثاني من الـ”كان” وغينيا بيساو تغادر المنافسة

ضمن منتخب نيجيريا، اليوم الإثنين، تأهله للدور الثاني من نهائيات أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه اليوم الإثنين، في مباراته الثالثة من الدور الأول على غينيا بيساو.

وجاء فوز منتخب نيجيريا في هذه المبارة، بنيران صديقة، بعد تسجيل لاعب غينيا بيساو، أوبا سانجاتتي، الهدف الوحيد في المبارة ضد مرماه.

كما شمح هذا الفوز لمنتخب نيجيريا، برفع رصيده إلى سبع نقاط، تأهل بها إلى الدور الثاني من هذه البطولة، في المركز الثاني.

في المقابل، يغادر متنتخب غينيا بيساو، نهائيات أمم إفريقيا 2023، من الدور الاول، بعد تذيله ترتيب المجموعة الأولى بدون رصد.