نيجيريا تطيح بأنغولا وتبلغ المربع الذهبي لـ”كان” كوت ديفوار

اقتطع منتخب نيجيريا، اليوم الجمعة، تأشيرة الدور النصف نهائي لنهائيات أمم إفريقيا 2023، الجارية بكوت ديفوار، بعد فوزه على منتخب أنغولا.

ونجح المنتخب النيجيري من حسم الشوط الاول من هذه المباراة لصالحه بنتيجة هدف دون رد، من توقيه اللاعب أديمولا لقمان، في الدقيقة 41.

كما تمكن منتخب نيجيريا، من الحفاظ على تقدمه في النتيجة خلال الشوط الثاني، رغم المحاولات العديدة لمنتخب أنغولا.

وبهذا أقصي منتخب أنغولا، من هذه البطولة، فيما تأهل منتخب نيجيريا للمربع الذهبي، أين سيواجه الفائز من مباراة الغد التي ستجمع منتخبي جنوب إفريقيا، والرأس الأخضر.