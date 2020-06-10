نيجيريا تعلن الإلتزام الكامل بإتفاق منتجي النفط وستطبق تخفيضات إضافية منتصف جويلية

قال ميلي كياري، مدير مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تلتزم بالكامل باتفاق منتجي النفط لكبح الإنتاج لتحقيق توازن في السوق.

وقال ذات المتحدث، نقلا عن وكالة رويترز، أن بلاده ستطبق تخفيضات إضافية لتعويض ذلك بحلول منتصف جويلية.

وأضاف كياري أن نيجيريا تجاوزت حصتها لخفض الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+ بأقل من 100 ألف برميل يوميا في ماي.

و تهدف نيجيريا إلى الوصول للامتثال الكامل بحلول منتصف جويلية على أقصى تقدير.

وتحتاج في هذه المرحلة إلى خفض إضافي بين 40 و45 ألف برميل يوميا من أجل تعويض تجاوز الحصة في وقت سابق.