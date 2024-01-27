نيجيريا تفوز أمام الكاميرون وتتأهل إلى الدور القادم

فاز منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل صفر أمام منتخب الكاميرون ضمن فعاليات الدور الثاني من منافسة كأس امم افريقيا.

وجرت المباراة المثيرة بملعب “فليكس هوفويت”، حيث عرفت تألق عدد كبير من اللاعبين في شاكلة القناص أوسيمين و صاحب الثنائية الوحيدة في المباراة أديمولا لوكمان.

كما عرفت المباراة إلغاء الحكم هدفا لسيمي اغاي في الدقيقة التاسعة من المباراة.

و من المنتظر، أن يواجه المنتخب النيجيري أنغولا في الدور القادم.، وفي حالة التأهل قد يواجه النيجيريون الفائز من مباراة المغرب وجنوب إفريقيا.

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