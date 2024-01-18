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الرياضة

نيجيريا تفوز أمام كوت ديفوار في القمة الإفريقية بـ “الكان”

بقلم عزيز طالبي
نيجيريا تفوز أمام كوت ديفوار في القمة الإفريقية بـ “الكان”
نيجيريا
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تمكن منتخب نيجيريا من الفوز أمام البلد المستضيف كوت ديفوار بهدف مقابل صفر من إمضاء إيكونغ بملعب “الحسن واتارا”.

و عرفت القمة الكروية الإفريقية تألق النيجيريين الذين باغتوا صاحب الأرض والجمهور، في أولى مفاجأة كأس أمم إفريقيا.

وقاد الحكم مصطفى غربال أداء تحكيمي كبير، رفقة مواطنه بن براهم لحلو غرفة الفار. الذي سجل حظوره هو الأخر في لقطة ضربة الجزاء حينما منح الضوء الأخضر لمواطنه لاحتساب ضربة الجزاء.

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