نيجيريا تقسو على السودان بثلاثية وتتأهل إلى الدور القادم

فاز منتخب نيجيريا بثلاثية مقابل هدف واحد أمام المنتخب السوداني في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس امم إفريقيا 2021 التي تحتضنها الكاميرون إلى غاية السادس من شهر فيفري المقبل.

وحسم المنتخب النيجيري تأهله إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كاس أمم إفريقيا بعد الفوز في المباراة الأولى أمام الفراعنة بنتيجة 1-0، فيما تعادل منتخب السودان مع غينيا بيساو سلبياً في نفس الجولة.

ويقابل المنتخب المصري منتخب غينيا بيساو بملعب رومدي أديجا لحساب نفس المجموعة.