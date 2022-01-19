نيجيريا تهزم غينيا بيساو وتمنح الخضر جرعة أمل في التأهل

هزم سهرة اليوم الأربعاء مُنتخب نيجيريا نظيره غينيا بيساو في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021.

مواجهة الجولة الثالثة من المجموعة D انتهت بفوز نسور نيجيريا بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية الموقعة التي جرت بملعب رومدي أدجيا كل من عمر صادق ووليام إيكونغ في الدقيقتين ال56 وال75 على التوالي.

وضمن منتخب نيجيريا تأهله في الصدارة ب9 نقاط ويُقصى منتخب بيساو بعد احتلاله المركز الثالث ب3 نقاط.

وبعد هاته النتيجة سيحتاج رسميا الخضر للفوز بأي نتيجة ممكنة أمام كوت ديفوار من أجل حسم التأهل للدور القادم.