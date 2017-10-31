أعلن المدرب “روهر” عن قائمة منتخب نيجيريا التي ستواجه الخضر يوم 10 نوفمبر المقبل في ملعب حملاوي بقسنطينة في آخر مباراة في تصفيات المونديال.

رغم تأهل نسور نيجيريا إلى مونديال روسيا، إلا أنه سيخوض المباراة الأخيرة بكل اللاعبين الذين تألقوا في التصفيات.

سيكون منتخب “النسور” مدعوما بكافة نجمومه من القائد “أوبي ميكال” إلى “أليكس إيوبي” مهاجم أرسنال.

وأبرز أسماء المنتخب النيجيري ستكون كالآتي

شيدوزي (مدافع نانت الفرنسي)

جون أوبي ميكيل (لاعب خط وسط تاييجين)

ويلفرد نديدي (لاعب خط وسط ليستر سيتي)

أحمد موسى (مهاجم ليستر سيتي)

ايهيناتشو (مهاجم ليستر سيتي)

أليكس إيوبي (مهاجم أرسنال)

يذكر أن المنتخب النيجيري سيواجه المنتخب الأرجنيتيني يوم 14 نوفمبر المقبل في روسيا في مباراة ودية.