نيجيريا: مدّ أنابيب الغاز العابرة للصحراء نحو أوروبا مرورا بالجزائر
أعلن وزير الطاقة النيجيري عن شروع بلاده في مد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء نحو الجزائر.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أبوجا، اعتبر أن المردود المالي والاقتصادي للخط العابر من الأراضي الجزائرية نحو أوروبا. أعلى بكثير مقارنة بالمشروع الموازي المقترح من المغرب.
وأكد بأن إيصال غاز بلاده إلى الجزائر يعني توصيله إلى أوروبا. بالنظر إلى توفر البلاد على بنية تحتية وخطوط نقل جاهزة نحو أوروبا.
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وزير الطاقة يشارك في الاجتماع الوزاري 28 لدول اوبك وخارجها
سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، غدا الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الاربعين. للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) والاجتماع الوزاري 28 لدول أوبك والدول خارج اوبك. الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.
وحسب بيان وزارة الطاقة سيُخصص هذين الاجتماعين لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.
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عرقاب: أسعار الطاقة في متناول الأسر
قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن السلطات أخذت على عاتقها منح دعم جزئي لفواتير الكهرباء لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط لفائدة 23 ولاية في الجنوب.
وكشف الوزير، في إجابته على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن التخفيض في فواتير الكهرباء، قد بلغ 65 بالمائة للأسر والأنشطة الفلاحية.كما بلغ الدعم، 25 بالمائة للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف عرقاب، أن دعم الدولة في هذه الولايات قد بلغ سنة 2020، 18.9 مليار دج. مشيرا إلى أن الجزائر شهدت مؤخرا استهلاكا كبيرا للكهرباء خاصة في الجنوب.
وتابع الوزير، أنه قد تم ربط أكثر من 7 آلاف مسكن في تقرت بالغاز الطبيعي مؤخرا. حيث بلغت نسبة تغطية الولاية بالغاز الطبيعي 84 بالمائة حاليا. مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنجاز محطة للوقود في مطار تقرت.
هذا وأشار الوزير، إلى أن فواتير الكهرباء لا تعكس الجهود المبذولة لتوفير الكهرباء. حيث كشفت الدراسات أن أسعار الطاقة في الجزائر في متناول الأسر. مؤكدا أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لتوفير الطاقة للمواطنين.
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عرقاب يُشارك في الإجتماع الوزاري 27 لأوبك+
يشارك وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أعمال الإجتماع الوزاري 27 لأوبك+.
وفي بيان للوزارة، فسيشارك الوزير، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لدول اوبك والدول خارج اوبك الذي سيجمع بين الدول الموقعة على إعلان التعاون.
كما سيُخصص هذين الاجتماعين لبحث أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.
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عرقاب يستقبل رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، اليوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية السيد مرتضى عطا ، رئيس المجمع التركي كاليون إنرجي، التابعة لشركة “كاليون” القابضة ، بحضور السفير التركي بالجزائر.
وحسب بيان وزارة الطاقة، فقد بحث الأطراف حالة علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم.
كما تمت خلال المقابلة مناقشة الفرص التجارية والاستثمارية بين شركات قطاع الطاقة والمناجم والشركات التركية.
وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب مرتضى عطا، عن اهتمام شركة Kalyon Enerji القوي بالسوق الجزائري ورغبتها في الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة
وتصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية في الجزائر وكذلك استغلال السيليسيوم الذي يدخل في تصنيع الخلايا الكهروضوئية.
ومن جهته، أعرب الوزير عن استعداد الجزائر لتوسيع التعاون مع تركيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.