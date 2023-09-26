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الرياضة

نيجيريا والبنين ينسحبان من احتضان “كان” 2025

بقلم محمد.ل
نيجيريا والبنين ينسحبان من احتضان “كان” 2025
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كشفت تقارير صحفية نيجيرية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن كل من نيجيريا والبنين، قررتا سحب ملفهما المشترك في سباق احتضان كأس أمم إفريقيا 2025.

وأفاد موقع ” sportsvillagesquare” بأنه الاتحادية النيجيرية ونظيرتها البنينية اتفقتا على التراجع عن احتضان “كان” 2025.

مشيرا إلى أن هذا القرار جاء من أجل تعزيز حظوظ احتضان نسخة 2027. التي سينافس عليها كل من السنغال بوتسوانا. وملف آخر مشترك لـ “شرق إفريقيا” بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

للإشارة فإن الجزائر، كانت السباقة للانسحاب من سباق احتضان كأس أمم إفريقيا لنسختي 2025 و2027، بهدف تركيز الجهود، من أجل إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، حسبما أكدته “الفاف”.

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