نيدوم أونوا: “ميسي كان يستحق البطاقة الحمراء”

أثارت الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في مباراة المنتخب الوطني، ضد الأرجنتين، جدلا واسعا، أين أجمع العديد من المحللين، استحقاق ليون ميسي الطرد.

وصرح نيدوم أونوا، اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي، ومحلل لقناة “ESPN” الأمريكية، في هذا الخصوص: “ميسي كان يستحق البطاقة الحمراء”.

كما أضاف: “عندما كان اللاعب الجزائري ملقىً على الأرض، لاحظنا جميعا قلق ميسي، كونه كان يدرك امكانية تعرضه لمشكل”.

وتابع نيدوم أونوا: “الحكم ربما لم يلاحظ، لكن كان بامكان حكام الفيديو العودة للقطة، وبالنسبة لي البطاقة الحمراء كان مستحقة”.