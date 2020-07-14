نيران تلتهم شقة بالبليدة والحماية المدنية تمنع امتدادها لباقي الشقق

أخبار الجزائر
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نيران تلتهم شقة بالبليدة والحماية المدنية تمنع امتدادها لباقي الشقق
بقلم عباس عادل

شب اليوم الاثنين حريق على مستوى الشقة بالطابق الثالث بحي دريوش بالبليدة، حيث التهمت السنة اللهب كل محتويات الشقة.

ووفق مصادر النهار اونلاين تم تسجيل خسائر مادية كبيرة، مما ادى الى احداث حالة من الرعب والخوف لدى سكان العمارة.

اين تمكنت وحدة الحماية المدنية لقطاع بلدية بوعرفة من التدخل على مستوى الحي التساهمي ببلدية بوعرفة لإخماد حريق شقة بعمارة متكونة من أربع طوابق.

وتم إخماد الحريق بتسخير شاحنتين إطفاء و سيارة إسعاف دون تسجيل خسائر بشرية، وحماية باقي شقق العمارة من امتداد ألسنة اللهب إليها و إنهاء حالة الهلع لدى السكان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=853324

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