نيس الفرنسي يرفض الإحتفاظ بآدم أوناس!

قرر نادي نيس الفرنسي عدم تفعيل بند شراء عقد اللاعب الدولي الجزائري آدم أوناس، المعار من نادي نابولي الإيطالي الميركاتو الصيفي الماضي.

وذكر النادي الفرنسي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت : “كما كان الحال مع رضا دورماسي وموسى واجي، حيث انتهت مغامرتيهما مع النادي اليوم الثلاثاء، نيس يعلن انه لن يفعل بند الشراء المتاح بالنسبة له في عقد أدم وناس”

وأضاف البيان أن اللاعب شارك في 16 مباراة في بطولة الدوري وثلاث مباريات في الكأس ، سجل أربعة أهداف وصنع مثلها لزملاءه.

واختتم نيس بيانه بتوجيه الشكر للاعب الذي ساهم في احتلال الفريق للمركز الخامس خلال موسم 2019/2020 الذي تعرض للإلغاء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، متمنيا للاعب الجزائري التوفيق.