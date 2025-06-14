نيس لا يعارض بيع بوداوي !

فتحت إدارة نادي نيس الفرنسي، أبواب الرحيل، في وجه لاعبها الدولي الجزائري، هشام بوداوي.

وارتبط اسم لاعب “الخضر” في الفترة الماضية، بالعديد من الأندية، أبزرها نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” الفرنسية، أن الغموض، يكتنف مستقبل بوداوي. لاسيما مع بقاء سنتين من عقده مع نادي الجنوب.

مشيرة إلى أن إدارة نيس، قد تضطر لقبول، بيع لاعبها بالرغم من وزنه في الفريق، وذلك، بهدف الاستفادة من صفقته ماليا مع بقاء موسمين من عقده. لاسيما وأن قيمته حاليا تقدر بـ 15 مليون أورو، وهو الذي كلف خزينة النادي 4 ملايين أورو، صيف 2019.

وبصم خريج مدرسة أتليتيك بارادو، على مستويات كبيرة الموسم الماضي رفقة نادي نيس، حيث خاض 34 مباراة، سجّل خلالها هدفين مقابل تقديمه لـ 4 تمريرات حاسمة.