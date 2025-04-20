نيس يتجاوز أنجي بتمريرة حاسمة من بوعناني

حقق الدوليان الجزائريان بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي فوزا مهما على الضيف أنجي بنتيجة هدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 30 من الليغ 1 على ملعب “أليانز أرينا”.

وسجل ثنائية نيس كل من بابلو روزاريو في الدقيقة 36، و المصري علي عبدي في الدقيقة 47، في حين سجل الهدف الوحيد لنادي أنجي ياسين بلخديم في الدقيقة 52.

وقدم بدر الدين بوعناني تمريرة حاسمة ساهمت في فوز نيس الثاني، بينما اظهر بوداوي أداء مميزا في وسط الميدان.

كما عرف اللقاء مشاركة أساسية لـ 5 لاعبين جزائريين والآمر يتعلق بكل من هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني من جانب نيس ، حيماد عبد اللي و فريد الملالي من جانب أنجي، و مشاركة احتياطية لزين الدين فرحات في الدقيقة 69.

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