نيس يتعاقد مع بديل عطال

تعاقد نادي نيس الفرنسي، مع اللاعب السابق لنادي برشلونة، موسى واقي، ليكون بديلا للدولي الجزائري يوسف عطال.

وأعلن نادي نيس، عبر حسابه الرسمي، عن تعاقده مع الدولي السنغالي موسى واقي، القادم من نادي برشلونة الإسباني.

وكشفت ‘دارة النادي الفرنسي، أن واقي، أمضى على عقد إعارة يربطه بالفريق إلى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية شراء عقده نهاية الموسم.

وتأتي هذه الخطوة من إدارة نيس، سعيا منها، لسد الفراغ الذي تركه الدولي الجزائري يوسف عطال، الذي يغيب عن المنافسة بسبب الإًصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة.