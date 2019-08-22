نيس يتوصل لإتفاق نهائي مع نابولي بخصوص أوناس

توصلت إدارة نادي نيس الفرنسي، إلى اتفاق نهائي مع نظيرتها من نابولي الإيطالي، بخصوص إعارة الدولي الجزائري آدم أوناس.

وكشفت موقع “nice matin” الفرنسي، اليوم الخميس، أن إدارة نابولي، وافقت على انتقال آدم أوناس، إلى نادي نيس، على شكل إعارة.

وحسب ذات المصادر، تم حسم هذه الصفقة مقابل 3 ملايين أورو، مع امكانية شراء نادي نيس، عقد الدولي الجزائري، في نهاية فترة إعارته، مقابل 22 مليون أورو.

ومن المرتقب أن تعلن إدارة نادي نيس الفرنسي، رسميا عن مستقدمها الجديد، آدم أوناس (22 عاما)، خلال الساعات القليلة المقبلة.