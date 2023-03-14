نيس يحتفل بعيد ميلاد براهيمي بطريقته الخاصة

احتفلت إدارة فريق نيس الفرنسي بعيد ميلاد الدولي الجزائري بلال براهيمي الذي صادف يوم 14 مارس.

ونشرت إدارة نيس تدوينة عبر الصفحة الرسمية للنادي الفرنسي على “الفايسبوك” اليوم الأربعاء، :”عيد ميلاد سعيد بلال “بيلو” براهيمي”.

وبلغ الفنان الجزائري اليوم 23 سنة، كاملة، حيث اكتمل اللاعب رياضيا وأصبح يقدم مباريات قوية مع نادي الفرنسي مساء في البطولة الفرنسية أو الأوروبية.

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