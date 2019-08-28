نيس يخسر داربي الجنوب في ليلة عودة عطال

لم يتمكن نادي نيس من المحافظة على سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الفرنسي، بعد خسارته على أرضه أمام مرسيليا بهدفين لهدف.

ولم يتمكن النسور من تحقيق الإنتصار الثالث تواليا واعتلاء الصدارة، رغم عاملي الأرض والجمهور .

وشهد داربي الجنوب بين الفريقين عودة الدولي الجزائري يوسف عطال لأجواء المباريات بعد الإصابة التي لحقت به في كاس افريقيا مصر جويلية الماضي.

وإستعان باتريك فييرا بمدافع الخضر في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وفور دخوله مباشرة كاد عطال أن يعدل النتيجة بقذيفة قوية اخرجها حارس مرسيليا لركنية.