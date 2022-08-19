نيس يدخل السباق للظفر بصفقة مهاجم الخضر

كشف موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الجمعة، عن دخول الدولي الجزائري اسلام سليماني اهتمامات نادي نيس الفرنسي.

وقال أن إدارة نيس تحرّكت خلال الفترة الحالية من اجل الظفر بخدمات مهاجم قناص يملك الخبرة الكافية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن النادي الفرنسي لم يحسم قراره بشأن استقدام ابن عين البنيان أو المهاجم كافاني أو ماركوس تورام.

ويتواجد اللاعب السابق لشباب بلوزداد في الطريق الصحيح للإمضاء لنادي نيس بحكم أنه يعرف بطولة الليغ 1 جيّدا .

ويملك نيس عدد من اللاعبين الجزائريين مثل عطال. بوداوي. براهيمي. ديلور.

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