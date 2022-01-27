نيس يدخل صراع الظفر باللاعب الجزائري المتألق في الليغ 1

يسعى نيس الفرنسي للظفر بخدمات أحد اللاعبين الجزائريين المتألّقين في سماء البطولة الفرنسية.

ووفقا لموقع “ماكسي فوت”. فإن نيس ينوي صرف 10 مليون أورو لشراء عقد صاحب الجنسية الجزائرية بلال براهيمي البالغ من العمر 21 عاما.

وينشط براهيمي في أنجي الفرنسي، أين فرض نفسه خلال الجولات الأخيرة من بطولة “الليغ 1”.

كما يعتبر اللاعب الشاب أحد خريجي مدرسة ميدلسبره الإنجليزي، و ينشط في مركز الجناح الأيسر كما يمتلك قوة بدنية. ويملك عدد من الإتصالات من قبل أندية أوروبية.

يذكر. أن فريق نيس يحمل ألوانه عدد من اللاعبين الجزائريين أبرزه يوسف عطال. اندي ديلور. هشام بوداوي. ما يفتح له طريق التألق في حالة ترسمي انتقاله.