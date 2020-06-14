نيس يريد تدعيم صفوفه بموهبة من أصول جزائرية

يتواجد الجزائري الأصل، أمين غويري على رأس العناصر المطلوبة من طرف نادي نيس إستعدادا للموسم الجديد من الليغ 1.

وكشفت جريدة “ليكيب”، بأن إدارة الرئيس جون بيار ريفار، قدمت عرضا رسميا لنظيرتها في ليون من أجل إستقدام المُهاجم الصاعد.

وأوضح ذات المصدر، بأن صاحب الـ19 عاما يُمثل أولوية قصوى للعقبان الذين كانت القاطرة الأمامية أكبر نقاط ضعفهم في الأشهر الماضية.

ويُصنف خريج مدرسة “لوال”، كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في فرنسا لدرجة أن كبار عمالقة أوروبا كانو يُتابعونه قبل تعرضه لإصابة خطيرة العام الماضي.