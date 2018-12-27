نيس يستبعد شراء عقد بودبوز ويفكر في الإعارة

يتجه نادي نيس الفرنسي، للتخلي عن فكرة شراء عقد الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب ريال بيتيس الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف موقع “نيس ماتان” الفرنسي، أن مسؤولي نادي نيس، يعتبرون أن القيمة التي يطالب بها نادي بيتيس، لبيع عقد بودبوز، والتي بلغت 14 مليون أورو، مبالغ فيها.

وبالرغم من ذلك، لازال نادي نيس، يصر على خدمات بودبوز، حيث يفكر في اللجوء لفكرة الإعارة، كبديل، للظفر بخدمات الدولي الجزائري.

يذكر أن نادي نيس، يضع رياض بودبوز، من أولويات الفريق منذ الصيف الماضي، ويسعى لاستغلال وضعيته الحالية في اسبانيا، لإعادته لليغ1 الفرنسية.