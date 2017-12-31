نيس يسعى لإعادة بودبوز لفرنسا

يستهدف نادي نيس الفرنسي، إعادة الجناح الدولي الجزائري رياض بودبوز، للبطولة الفرنسية، على شكل إعارة من ناديه ريال بيتيس الإسباني.

وكشف موقع “نيس متان” الفرنسي، أن المدرب لوسيان فافر، يرى في رياض بودبوز الإضافة اللازمة لفريقه في الميركاتو الشتوي الجاري.

حيث طالب هذا الأخير من مسؤولي فريقه، اقناع بودبوز وناديه ريال بيتيس، لإستقدامه على شكل إعارة إلى نهاية الموسم الجاري.

ويسعى مسؤولو نادي نيس، استغلال نقص المنافسة التي يعانيها بودبوز مع بيتيس، لإقناعه بالعودة للبطولة الفرنسية ومنحه فرصة اللعب أكثر.