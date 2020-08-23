نيس يصر على خدمات ماندي

الرياضة
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نيس يصر على خدمات ماندي
بقلم كريم.تيغرمت

تسعى إدارة نادي نيس الفرنسي، للظفر بخدمات الدولي الجزائري عيسىى ماندي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تتجه إدارة نادي نيس، لتقديم عرضها الثاني، لنظيرتها من ريال بيتيس، على أمل الظفر بخدمات ماندي.

ويأتي هذا، بعد رفض مسؤولي ريال بيتيس، العرض الأول الذي تقدمت به إدارة النادي الفرنسي، الأسبوع الماضي.

يذكر أن عيسى ماندي، الذي لازال يربطه عقد مع ريال بيتيس، إلى غاية 2021، يظع الدوري الانجليزي الممتاز كأولى أولوياته، أين يحظى باهتمام نيوكاسل، وليفربول.


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