نيس يضع 2.2 مليون أورو ويحسم صفقة أوناس

تمكن نادي نيس وبعد طول إنتظار من حسم الأمور مع الدولي الجزائري آدم أوناس ونظرائهم في نابولي بصفة رسمية “الإعلان قد يكون بعد مُباراة أمام أولمبيك مارسيليا”.

حيث تمكنت الإدارة الجديدة لفريق الجنوب بقيادة الملياردير البريطاني جيم راتكليف من إقناع مُسيري “البيرتينوبي” بالتخلي عن جناحهم الطائر لموسم واحد على شكل إعارة مُقابل قيمة مالية تصل لـ2.2 مليون أورو.

وهو مبلغ أقل بكثير من الذين كان يشترطه الرئيس أوريليو دي لاوارنتيس والذي كان يُريد الحصول على ثلاثة الى أربعة ملايين أورو.

ولكن مُسيري “الجيم” عرفوا كيفية فرض منطقهم للإستفادة من صاحب المُراوغات السحرية بسعر معقول على العموم مُقارنة بالطلبات الأولية للأزوري.