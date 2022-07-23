نيس يطلق دورة للكرة الحديدية على شرف أندي ديلور

أعلن نادي نيس الفرنسي، عن إطلاقه دورة ودية بين اللاعبين للكرة الحديدية، للتقليل من ضغط التحضيرات الموسم الرياضي المقبل.

وصرح المدير الرياضي لفريق نيس، ديف برايلسفورد، لموقع “أر أم سي” الفرنسي، أمس الجمعة، عن إطلاق هذه الدورة بإسم الدولي الجزائري آندي ديلور.

وأضاف المتحدث، أن قرار تسمية هذه الدورة الودية بين لاعبي الفريق، باسم آندي ديلو، كونها جاءت بإقتراح من اللاعب.

كما أوضح المدير الرياضي لفريق نيس برايلسفورد:”إجراء مسابقة بين لاعبي الفريق أمر ممتع، رأيت ديلور يلعب بالكرة الحديدية بالقرب من مطعم الفريق”.

وتابع المتحدث:”سنطلق دورة ودية للكرة الحديدية بين اللاعبين، على شرف لاعبنا اندي ديلور، لأنه يعشق اللعبة كثيراً”.