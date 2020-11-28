نيس يعلن أخبارا غير سارة بشأن عطال

أعلن نادي نيس أخبارا غير سارة بالمرة، بشأن الدولي الجزائري يوسف عطال، والذي تعرض لإصابة جديدة ستبعده عن الميادين.

ويعاني الظهير الأيمن، من مُشكل عضلي جديد، سيحرمه من المُشاركة رفقة زملائه في مُباراة يوم الأحد أمام ديجون.

ولم يمنح فريق منطقة “الريفيرا”، لحد الساعة تفاصيل بخصوص نوعية الإصابة التي يعاني منها جناحه الطائر.

وكشفت جريدة “ليكيب“، عن إستحالة لعب إبن واضية خلال الأسبوع الجاري، وهو أمر يُثير القلق في نيس.

وتأتي إصابة عطال الجديدة، لتؤكد من جديد بأن هذا الأخير مُطالب بإعادة تكييف طريقة علاجه وتحضيراته.

وكان جمال بلماضي، قد نصح نجم بارادو الأسبق، بإظهار أكثر إحترافية، للخروج من النفق المُظلم الذي يسير فيه منذ أشهر.