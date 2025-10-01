نيس يفتقد خدمات بوداوي أمام فنربخشه

تلقى نادي نيس الفرنسي ضربة قوية قبل مواجهة فنربخشه التركي، غدا الخميس، في الجولة الثانية من منافسة الدوري الأوروبي.

حيث سيفتقد نادي الجنوب الفرنسي خدمات الدولي الجزائري، هشام بوداوي، الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة.

المدرب فرانك هايز، أكد الخبر في ندوة صحفية عقدها اليوم:”بوداوي لم يتدرب معنا منذ المباراة الأخيرة، وبالتالي لم يكن بالإمكان اصطحابه معنا إلى إسطنبول”.

وهو ما يزيد من متاعب “النسور الحمراء” بعد غياب القائد دانتي أيضًا.

غياب بوداوي يعَدُّ مؤثرًا بشدة، لكونه أحد ركائز وسط الميدان بفضل نشاطه الكبير على أرضية الميدان وقدرته على الربط بين الخطوط. إضافة إلى دوره الدفاعي في استرجاع الكرات وتنظيم الهجمات.

ومن دونه سيكون نيس مضطرًا للاعتماد على حلول بديلة أقل خبرة في مواجهة خصم يملك جمهورا حماسيا ويصعب مجابهته على أرضه.

وهذا في وقت يعيش الفريق الفرنسي فترة صعبة في الدوري المحلي، كما خسر أولى مبارياته الأوروبية أمام روما الإيطالي. وسيكون مطالبًا بالتماسك الجماعي لتعويض غياب لاعبين بحجم بوداوي ودانتي.