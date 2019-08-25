نيس يُحدد موعد عودة عطال

الرياضة
  • -
  • 0
نيس يُحدد موعد عودة عطال
بقلم إسماعيل عشاش

حدد نادي نيس موعد إستئناف الدولي الجزائري يوسف عطال للمنافسة الرسمية، وهو المُصاب منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر.

ووفقا للتقارير الفرنسية فإن الطاقم الطبي للعقبان يعملون على أن يكون الظهير الأيمن جاهزا للعب في 14 من سبتمبر الداخل.

ويعمل الظهير الأيمن طيلة الفترة الماضية بشكل مُنفرد، لتفادي الإحتكاكات وأي مُضاعفات على مُستوى كتفه التي كُسرت الشهر جويلية الماضي.

وبعيدا عن الإصابة، تُشير كل المُعطيات بأن خريج مدرسة شبيبة القبائل لن يُغير الأجواء خلال الأيام المُتبقية من الميركاتو الصيفي.

وكان صاحب الإنطلاقات السريعة مطلوبا من عملاق فرنسا، باريس سان جيرمان، ولكن إدارة هذا الأخير فشلت في حسم الأمور معه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=692447

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com