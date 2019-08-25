نيس يُحدد موعد عودة عطال

حدد نادي نيس موعد إستئناف الدولي الجزائري يوسف عطال للمنافسة الرسمية، وهو المُصاب منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر.

ووفقا للتقارير الفرنسية فإن الطاقم الطبي للعقبان يعملون على أن يكون الظهير الأيمن جاهزا للعب في 14 من سبتمبر الداخل.

ويعمل الظهير الأيمن طيلة الفترة الماضية بشكل مُنفرد، لتفادي الإحتكاكات وأي مُضاعفات على مُستوى كتفه التي كُسرت الشهر جويلية الماضي.

وبعيدا عن الإصابة، تُشير كل المُعطيات بأن خريج مدرسة شبيبة القبائل لن يُغير الأجواء خلال الأيام المُتبقية من الميركاتو الصيفي.

وكان صاحب الإنطلاقات السريعة مطلوبا من عملاق فرنسا، باريس سان جيرمان، ولكن إدارة هذا الأخير فشلت في حسم الأمور معه.