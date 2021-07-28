“نيس” يُعزي بوداوي ويُقرر الدخول بشارة سوداء أمام ميلان

قدم أمسية اليوم الأربعاء فريق نيس الفرنسي تعازيه الخالصة لنجمه الدولي الجزائري هشام بوداوي إثر وفاة والده في الصبيحة.

ونشر الحساب الرسمي لفريق نيس الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها:”فريق نيس تلقى بكل حزن خبر وفاة والد لاعبنا هشام بوداوي”.

وأضاف:”ويُشارك النادي اللاعب في حزنه ويقدم تعازيه لأسرته وأحبائه”.

هذا وقرر النادي الفرنسي الدخول بشارة سوداء يوم السبت في المواجهة الودية التي ستجمعه بفريق ميلان الإيطالي.