“نيس” يُغلق جميع الأبواب على “عطال”

تلقى الدولي الجزائري، “يوسف عطال” عروضا رسمية من طرف العديد من الأندية الأوروبية المُحترمة، وفقا لما كشفه مُدربه “باتريك فييرا”.

وصرّح الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”نيس” قائلا في هذا الشأن :”الفرق لم تنتظر الى غاية تسجيله لثلاثية لطلب خدماته”.

وواصل في نفس السياق :”هناك العديد من المُقترحات وصلت للإدارة بشأنه، ولكن الأمر واضح بالنسبة، يوسف ليس للبيع، نُقطة إنتهى”.

يُشار بأن إبن “واضية” لا يزال مُرتبطا مع “العقبان” الى غاية صيف 2023، ويتواجد على رادار العملاقين “تشيلسي” و”بايرن ميونيخ”.